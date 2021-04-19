Дикие северные олени Камчатки уникальны: учёные

Это выяснилось в результате генетической экспертизы, проведённой в лаборатории Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН в Москве. Специалисты исследовали ДНК животных из крупнейшей на полуострове группировки, которая сохранилась в Кроноцком заповеднике, сообщили в пресс-службе резервата.

Дикий северный олень, обитающий на Камчатке, – самый крупный в Евразии. Некоторые специалисты полагали, что это отдельный подвид, другие относили его к охотскому (Rangifer tarandus phylarchus), представители которого обитают в Магаданской области и Чукотском автономном округе. В результате недавно проведённых исследований ДНК из биоматериалов парнокопытных, собранных в Кроноцком заповеднике (экскременты, фрагменты рогов, шерсть), учёные выяснили, что по различным параметрам животные отличаются от сородичей из других регионов.

"На основании экологических, морфометрических и полученных генетических данных можно сделать вывод, что популяция дикого северного оленя Кроноцкого заповедника представляет собой генетически своеобразную группировку, отличающуюся от других популяций Rangifertarandus. Её можно отнести к отдельной эко-географической единице, требующей особой охраны и постоянного мониторинга. Все это указывает на необходимость применения мер для сохранения данной популяции, исключающей интродукцию (заселение) на территорию Кроноцкого заповедника северных оленей из других частей ареала", – сообщила Марина Холодова, руководитель Кабинета методов молекулярной диагностики Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

Исследования диких северных оленей Камчатки будут продолжены.

"Уникальная популяция диких северных оленей – гордость жителей Камчатки, и её сохранение – наша приоритетная задача. В первую очередь животных надо защитить от браконьеров. На территории заповедника с этой проблемой справляются оперативные группы, но значитальная часть зимних пастбищ расположена за его пределами, и там нам не обойтись без помощи региональных властей и общественности, – отметил Пётр Шпиленок, директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». – На одном из заседаний общественного экологического совета при губернаторе Камчатского края было принято решение о разработке совместной с регионом программы по сохранению диких северных оленей, которая позволит снизить воздействие человека на популяцию. И, конечно, необходимо создать охранную зону Кроноцкого заповедника, иначе мы можем потерять редчайших животных».

Сейчас сотрудники Кроноцкого заповедника наблюдают за несколькими десятками диких северных оленей в Кроноцко-Богачёвской тундре. Крупное стадо пришло с зимних пастбищ.

"В стаде присутствуют самцы, самки, детёныши. Из 44 особей я насчитал 9 оленят, родившихся в прошлом году. Зима в этом году была тёплая, мягкая, условия для выживаемости оленей идеальные. Думаю, что это только первое стадо, остальные подтянутся попозже. Животные ведут себя очень спокойно, рядом нет хищников, давно уже не было видно волчьих следов. В конце мая-начале июня у важенок начнётся отёл и мы увидим маленьких оленят. Надеюсь, что численность популяции дикого северного оленя будет расти", – рассказал Алексей Маслов, государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

Животные грамотно распределяют сезоны для использования кормовых районов. На горные пастбища олени отправляются, как правило, в конце октября – там зимой им проще добыть лишайники на участках, где снег выдувает ветром. Весной, когда животные съедают доступные корма, они возвращаются в приморскую тундру, где продолжают питаться ягелем, там же у них появляется потомство.