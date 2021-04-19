Во время «Авачинского марафона» на Камчатке скончался лыжник

18 апреля во время Авачинского лыжного марафона е скончался один из участников, участвовавших в забеге на 30-километровую дистанцию.

Обстоятельства трагедии выясняются.

По одной из версий, 56-летний спортсмен из Краснодара ударился головой об дерево на одном из опасных поворотов на 17-ом километре от начала дистанции. Однако, по другим данным, эта травма для лыжника не стала смертельной.

Пострадавшего сразу доставили в реанимацию, но врачи оказались бессильны.

Как сообщил главный судья соревнований, видео, распространяемое в социальных сетях, не запечатлело трагический момент.

В правительстве края особо отметили, что участник, прибывший из Краснодара, предоставил в оргкомитет врачебный допуск.

Напомним, в этом году на участие в знаменитом Авачинском марафоне поступило более 400 заявок от представителей разных регионов России. Все спортсмены должны были иметь допуск к соревнованиями от врача. «Авачинский марафон» стартовал 18 апреля в 10 утра. Соревнования проходили в трёх номинациях. Основной марафон - на дистанции 60 километров, протяженность полумарафонской дистанции и юниорского марафона (спортсмены 16-17 лет) – 30 километров.