«Здесь начинается Россия»: Камчатка дала старт акции-инициативе

Мероприятие прошло возле скульптурной композиции «Медведи» в городе Елизово.

В акции приняли участие глава региона Владимир Солодов, заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Ирина Яровая, директор Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин и другие представители Госкорпорации «Росатом».

17 апреля отраслевой образовательной инициативе Госкорпорации «Росатом» — проекту «Школа Росатома» — исполняется 10 лет.

В честь празднования юбилея 22 города-участника проекта «Школа Росатома» и города-участники программы «Атомклассы» вносят свой вклад в этот событийный марафон.

У памятника «Здесь начинается Россия» Камчатка первой из регионов дала старт акции-инициативы с одноимённым названием.

В начале мероприятия состоялся флешмоб с участием школьников. Затем был объявлен торжественный старт акции «Здесь начинается Россия» с участием городов Росатома, приуроченной к десятилетию проекта «Школа Росатома».

Перед участниками мероприятия со вступительным словом выступил глава Камчатского края Владимир Солодов.

«Я очень рад поздравить с десятилетием замечательную инициативу Росатома, которая направлена на совершенствование образовательной системы, обмен лучшими практиками и развитие воспитательной функции в образовательной среде. Могу с уверенностью сказать, что Камчатка особую роль уделяет образованию и мы будем рады включиться в инициативы Росатома с тем, чтобы не только новый день начинался с Камчатки, но и новые инициативы тоже начинались с нашего полуострова. Поздравляю Росатом с десятилетием и только вперёд!», — сказал Владимир Солодов.

Далее эстафета событий будет передаваться от города к городу по всей России. 17 мая эстафета завершится в Калининградской области, в городе Советске.