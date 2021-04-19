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Камчатка в порядке

В ходе «Авачинского марафона» пострадал еще один лыжник

В ходе «Авачинского марафона» пострадал еще один лыжник

По предварительным данным, скончавшийся по время «Авачинского марафона» спортсмен не страдал хроническими заболеваниями, а в день старта не жаловался на плохое самочувствие, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского краю.

В настоящее время сотрудники полиции и следственный комитет на Камчатке проводят предварительную проверку, в ходе которой будет установлена причина смерти лыжника.

В минздраве региона также сообщили, что в ходе соревнований пострадал второй лыжник, 1972 года рождения. Предполагается, что именно его падение запечатлено на видео, которое распространяется в социальных сетях. Пострадавший на данный момент находится в стационаре Петропавловской городской больницы № 2 под наблюдением врачей. Согласно информации краевого минздрава, его состояние оценивается как стабильное.

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