Акция «Родитель-водитель, пристегни ребенка!» продолжилась в Петропавловске-Камчатском

Ребята из детских садов и школ Петропавловска-Камчатского присоединились к акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, сообщили в городской госавтоинспекции.

Ранним утром, когда родители-водители подвозили своих детей к образовательным учреждениям, юные инспекторы движения, участники родительского патруля и сотрудники Госавтоинспекции, напомнили автомобилистам Правила безопасной перевозки детей в автомобиле. Участники акции вручали водителям листовки с призывами неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, особенно, в части, касающейся перевозки детей в автомобиле, быть внимательными за рулем, уважать всех участников дорожного движения.

За время акции сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности четырех недобросовестных родителя-водителя за неиспользование детских удерживающих устройств.