Дачные автобусы на Камчатке перешли на летнее расписание

С 1 апреля начался постепенный переход работы дачных автобусов на весенне-летнее расписание. Полноценное открытие автобусного сообщения по летнему расписанию Минтрансом Камчатского края началось с 19 апреля – в соответствии с многочисленными пожеланиями жителей.

«По маршрутам №105, 106, 107, осуществляющим доставку пассажиров до садово-огородных товариществ, с сегодняшнего дня планируется увеличить количество рейсов с 10 до 28 в рабочие дни и с 24 до 45 рейсов в выходные. Если будет необходимо, количество рейсов будет увеличено, – рассказал министр транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов. – Напомним, в связи с тем, что автобусное сообщение по маршрутам №106 и 107 организовано по новой кольцевой схеме движения, проходящей через 29 км, маршрут № 103, ранее работающий до 2 моста на 29 км, отменен. С учетом новой схемы никаких неудобств людям это не доставит. Также мы сократили интервал рейсов 107 маршрута, теперь автобус будет ходить чаще».

Проведенный Минтрансом анализ показал, что количество рейсов по новому расписанию позволит полностью удовлетворить потребность пассажиров в перевозках. С расписанием дачных маршрутов граждане могут ознакомиться на сайте Минтранса либо непосредственно в диспетчерской автотранспортного предприятия, обслуживающего дачные маршруты.

Напоминаем, по маршруту № 106 автобусы отправляются от Центрального рынка до СОТ «Кречет» по прежней схеме движения, но от СОТа «Кречет» двигаются далее по автомобильной дороге «Садовое кольцо» с выездом на федеральную трассу через рынок «Дачный» на 29 км.

Маршрут № 107 отправляется от 10 км и до рынка «Дачный» на 29 км федеральной трассы двигается по прежней схеме движения, на 29 км поворачивает на автомобильную дорогу «Садовое кольцо» и двигается через СОТы «Кречет», «Строитель», «Малинка» навстречу маршруту № 106 по прежней схеме движения.