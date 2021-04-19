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Камчатским аграриям поможет льготный ж/д- тариф

Камчатским аграриям поможет льготный ж/д- тариф

Льготный тариф на перевозку железнодорожным транспортом сельхозпродукции и удобрений утвердило Правительство РФ, сообщили в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.

Постановлением Правительства РФ утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета ОАО «Российские железные дороги» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерновых культур, продуктов переработки семян масличных культур, овощной продукции и минеральных удобрений.

«Для Камчатки это важная мера поддержки, потому что из центральной России до порта Владивосток удобрения и зерно доставляется по железной дороге. Перевозка субсидируется на 80% за счет средств федерального бюджета. Сегодня мы готовимся к приобретению большого объема зерна. Комбикормовый завод на сегодняшний день собрал все необходимые заявки. После заключения договоров с поставщиками также будет проработан вопрос по перевозке зерна до Владивостока железнодорожным транспортом по субсидированному тарифу. Это позволит сдержать рост стоимости готовой продукции – комбикорма», - сказал Вячеслав Черныш, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленность Камчатского края.

Добавим, единственное предприятие, которое производит комбикорм в регионе, — АО «Камчатская мельница». После завершения модернизации предприятия объёмы производства увеличились с тысячи до 2 тысяч 300 тонн в месяц.

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