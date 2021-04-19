Стратегию развития Камчатки обещают сделать понятной для всех

Стратегию социально-экономического развития Камчатского края разрабатывают в правительстве региона. План полномасштабного развития полуострова рассчитан до 2035 года.

В декабре прошлого года губернатор Владимир Солодов дал старт созданию основополагающего документа в жизни Камчатского края – «Стратегии социально-экономического развития до 2035 года».

«В течение трех месяцев велась большая подготовительная работа – сбор всех необходимых данных, опросы населения и бизнеса, анализ полученной информации. Все эти три месяца мы готовили необходимую информацию, для того чтобы дальше принимать решения. В начале апреля был дан старт активной фазе работы над стратегией – мы запустили несколько лабораторий, которые работают над целевыми ориентирами развития экономики и социальной сферы», – рассказала министр экономического развития Камчатского края Юлия Морозова.

По мнению главы регионального Минэкономразвития, отличительной особенностью нового стратегического документа Камчатского края станут краткость и простота – чтобы, взяв в руки этот документ, любой житель Камчатского края понимал, какие цели поставлены, как эти цели будут достигаться в плановом периоде и как каждый житель будет участвовать в их достижении.

«Впервые разработка стратегии ведётся в соответствии с новыми подходами. Все предыдущие десятилетия стратегии разрабатывались в органах власти с привлечением специализированных организаций – это были научные организации или консалтинговые агентства. Сейчас Камчатка пошла совершенно другим путем. Этот путь только начинает проходить наша страна: впервые по новым подходам началась разработка фронтальной стратегии развития РФ. Разработку стратегии будут вести сами органы власти с привлечением общественности, населения, бизнеса и представителей гражданского общества», – добавила Юлия Морозова.

В прошлые годы при создании стратегий цели и задачи формировались исходя из анализа текущей ситуации и тех целевых ориентиров, что задавало правительство. Сейчас схема разработки стратегии полностью изменена – в её основу положен сервисный подход.

«Мы провели масштабные опросы населения и предпринимателей. Выявили самые серьёзные запросы, самые существенные проблемы. Они и превратятся в целевые ориентиры стратегии. Получается, что наши жители, бизнес региона, общественность поставят цели и задачи, а стратегия станет ответом на их запросы и проблемы. Документ покажет, как мы эти глобальные проблемы, эти основные запросы будем в предстоящие годы удовлетворять. При этом реализация стратегии предполагает всеобщее вовлечение - стратегия перестанет быть плановым документом только для органов власти», – отметила глава Минэкономразвития.

Содействие в написании Стратегии Камчатскому краю оказывают специалисты Российской академии народного хозяйства при Президенте Российской Федерации.

В начале следующей недели стартует вторая серия лабораторий. Их основная задача - вместе с экспертами и бизнесом сверить выбранные цели и сформировать пакет инициатив по их достижению. Эта работа должна быть закончена до 7 мая.