Все безработные камчатцы могут бесплатно обучиться новым специальностям

Организация профессионального обучения проходит в рамках реализации нацпроекта «Демография», сообщили в министерстве труда и развития кадрового потенциала.

«В 2020 году 1119 жителей Камчатки прошли обучение. Из них 682 – это безработные граждане. При этом в рамках национального проекта «Демография» обучение прошли 375 камчатцев. Это женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, женщины, имеющие несовершеннолетних детей и не состоящие в трудовых отношениях, а также лица пенсионного и предпенсионного возраста. С начала этого года реализация нацпроекта продолжается, уже почти 380 человек направлены органами службы занятости на профессиональное обучение», – рассказала министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталья Ниценко.

Перечень образовательных программ достаточно разнообразен. В первую очередь профессиональное обучение проводится по тем специальностям, которые наиболее востребованы на Камчатке: автослесарь, электромонтёр, слесарь-сантехник, бухгалтер, делопроизводитель, специалист по государственным и муниципальным закупкам, водитель погрузчика, кладовщик, кондитер, парикмахер и повар.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» появилась возможность расширить перечень граждан, которые смогут получить новую профессию. К привычному списку добавились две новые категории – безработные граждане и граждане, ищущие работу.

Обучение населения на территории Камчатского края будет проводиться на базах университета имени Витуса Беринга, камчатского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Камчатского колледжа технологии и сервиса.

Более подробную информацию об обучении можно получить, позвонив по телефону министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края: +7 (415 2) 42-79-91.