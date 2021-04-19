СКР на Камчатке заинтересовался организацией безопасности на «Авачинском марафоне»

Следственный комитет на Камчатке проводит проверку по сообщению СМИ о недостаточной организации безопасности на лыжной гонке «Авачинский марафон».

«Как следует из сообщения, 18 апреля 2021 года один из участников лыжной гонки «Авачинский марафон» при прохождении трассы травмировался, ударившись о неогороженное дерево, - прокомментировали ситуацию в СУ СКР по Камчатскому краю. - В настоящее время мужчина проходит лечение в стационаре городской больницы № 2».

По итогам доследственной проверки органами следствия будет дана правовая оценка действиям организаторов массового мероприятия.