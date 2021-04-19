 
В Петропавловске-Камчатском 22:10, 19 Апреля, понедельник
ночью 0°C
днем 4°C
ветер 8,6 м/с
Завтра 20 Апреля
1 ... 4°C
ветер 10,6 м/с
Камчатка в порядке

СКР на Камчатке заинтересовался организацией безопасности на «Авачинском марафоне»

СКР на Камчатке заинтересовался организацией безопасности на «Авачинском марафоне»

Следственный комитет на Камчатке проводит проверку по сообщению СМИ о недостаточной организации безопасности на лыжной гонке «Авачинский марафон».

«Как следует из сообщения, 18 апреля 2021 года один из участников лыжной гонки «Авачинский марафон» при прохождении трассы травмировался, ударившись о неогороженное дерево, - прокомментировали ситуацию в СУ СКР по Камчатскому краю. - В настоящее время мужчина проходит лечение в стационаре городской больницы № 2».

По итогам доследственной проверки органами следствия будет дана правовая оценка действиям организаторов массового мероприятия.

51

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых