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В Петропавловске за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков

В Петропавловске за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков

С вечера 19 апреля в течение всего нескольких часов на территории Петропавловска-Камчатского выпало 64 мм осадков в виде дождя и снега (при среднемесячной норме в 84 мм), а самое большое количество осадков выпало именно в утренние часы, сообщили в мэрии краевой столицы.

Это спровоцировало образование шуги, которая затрудняла отток воды с магистралей.

На отдельных участках до сих пор наблюдается скопление воды, это районы мехзавода, хлебозавода, водоканала, ул. Пограничной, 8 км и др. Расчистку ливневок ведут оперативные бригады дорожной службы.

На дорогах города работает специализированная техника для снегоочистки и расширения основных магистралей и внутриквартальных проездов. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

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