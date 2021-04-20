Капитана-нарушителя задержали за взятку пограничнику

Следственный комитет на Камчатке возбудил уголовное дело в отношении капитана рыболовного судна по факту дачи взятки должностному лицу в значительном размере (ч. 2 ст. 291 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю.

«По версии следствия, 44-летний мужчина в апреле 2021 года, находясь в салоне автомобиля в районе улицы Владивостокская города Петропавловска-Камчатского, желая снизить наказание за совершенное им нарушение правил рыболовства в исключительной экономической зоне, лично передал дознавателю отдела дознания и административной практики Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в виде денег в размере 100 000 рублей».

В отношении злоумышленника следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Пограничного управления ФСБ России по ВАР.

Расследование уголовного дела продолжается.



