На Камчатке завершается формирование общественных экспертных советов

В Камчатском крае уже отобраны будущие члены более десяти таких коллегиальных органов. Как сообщил вице-губернатор края Павел Ясевич, на сегодня ведётся активное голосование по выбору шести оставшихся претендентов в каждый из 19 советов.

"Начиная с прошлой недели, в Камчатском крае ведутся общественно-экспертные рейтингования. Для удобства граждан такие встречи проводятся по два раза в неделю в будние дни. Обсуждение проходит на площадке краевой библиотеке им. Крашенинникова. Люди, ранее предложившие свои кандидатуры в состав каждого из общественных экспертных советов, выступают перед собравшимися, аргументируя своё желание стать членом того или иного коллегиального органа. После этого проводится голосование по выбору кандидатов. В состав каждого общественного совета по шесть кандидатов выбирается путем рейтингового голосования», — сообщил Павел Ясевич.

До конца текущей недели будут сформированы составы всех 19 общественных экспертных советов. В них войдёт по 12 человек. По три кандидата в каждый ранее предложил губернатор края Владимир Солодов и по три — члены Общественной палаты. Вопросы, рассмотрением которых должен был заниматься общественный экспертный совет по демографии, будут рассматриваться членами общественного экспертного совета по социальным вопросам. Напомним, в его состав первоначально изъявили желание войти пять человек, что не является достаточным количеством.

Напомним, общественные экспертные советы формируются при правительстве Камчатского края по поручению губернатора Владимира Солодова и являются постоянно действующими коллегиальными экспертно-аналитическими, консультативно-совещательными органами, образуемыми в целях обеспечения эффективной коммуникации институтов гражданского общества и исполнительных органов государственной власти Камчатского края по актуальным вопросам развития. Основные задачи общественных экспертных советов - формирование, генерирование и обсуждение общественных инициатив, связанных с выявлением и решением наиболее актуальных социально значимых проблем в различных сферах, общественная экспертиза наиболее актуальных решений, принимаемых исполнительными органами государственной власти региона, осуществление общественного контроля за деятельностью органов власти и многое другое.