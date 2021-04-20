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Камчатка в порядке

ООО «Базальт» надеется на помощь КРКК

Геннадий Григорский (справа) и Сергей Пак
Геннадий Григорский (справа) и Сергей Пак

«Увеличивается количество инвестиционных проектов, принятых на сопровождение АО «Корпорация развития Камчатки». На сегодняшний день КРКК курирует 134 деловые инициативы. Они сформированы предпринимателями Камчатки, Москвы и ряда других российских регионов. Суммарные инвестиции по ним превышают 161 миллиард рублей», – рассказал заместитель генерального директора Корпорации развития Камчатки Олег Сыричко.

Растущее число деловых инициатив, находящихся на сопровождении у КРКК, зеркально отражает ситуацию на инвестиционном рынке Камчатки. В минувшем году, несмотря на все его сложности, вызванные экономическим спадом, который, в свою очередь, обусловила пандемия коронавирусной инфекции, значительно возросли капиталовложения бизнеса в экономику региона. Частные инвестиции составили 59,9 миллиарда рублей, превысив аналогичные показатели благополучного 2019 года на 13,2 миллиарда.

Значительная часть курируемых КРКК проектов направлена на формирование в регионе современной туристической инфраструктуры. В этом ряду находится и деловая инициатива ООО «Базальт», соглашение о сотрудничестве с которым Корпорацией развития Камчатки подписано на минувшей неделе.

Возглавляет общество с ограниченной ответственностью Наталья Григорская. Проект ООО «Базальт» предполагает реконструкцию базы отдыха «Туристический приют на Больших Банных источниках». Инвесторы намерены вложить в создание современного объекта индустрии гостеприимства около полумиллиарда рублей. Реализация проекта уже началась. К настоящему времени освоено свыше 25 миллионов рублей. На базе отдыха кроме комфортного размещения и бальнеологических процедур предложат обширную туристическую программу. Вблизи неё находятся несколько памятников природы. Среди них озеро Начикинское, вулкан Вачкажец, нерестовые реки, привлекающие большое количество птиц и животных.

«Вблизи земельных участков, арендованных обществом с ограниченной ответственностью, где в ближайшее время развернется строительство, находятся и другие объекты туристической индустрии, созданные достаточно давно, – поделился планами развития представитель компании Геннадий Григорский. – Нам хочется гармонизировать их вешний вид с архитектурой нашего проекта, чтобы Большие Банные источники обрели единый современный облик, привлекательный для российских и зарубежных туристов. Мы обратились в Корпорацию развития Камчатки за помощью в поисках корректного организационно-правового решения проблемы, которое окажется, безусловно, привлекательным и выгодным для всех сторон».

Сопровождать проект поручено эксперту-аналитику КРКК Сергею Паку.

корпорация развития
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