Елена ЛЕТУЧАЯ и Сергей РОМАНОВИЧ создадут фильм о Камчатке

Организаторы проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» определили состав группы блогеров, которые отправятся в Камчатский край в рамках финального мероприятия проекта – масштабного блог-тура по стране.

В команду войдут наставники проекта «ТопБЛОГ»: известная телеведущая, продюсер и блогер с 1,3 млн подписчиков в Instagram Елена Летучая; экс-актер сериалов «Ольга» и «Чернобыль: Зона отчуждения», блогер с 1,2 млн подписчиков в Instagram Сергей Романович, а также трэвел-блогер Яндекс.Дзен с аудиторией более 3 млн читателей Анастасия Торшина. Путешествие на полуостров запланировано на первые числа июля 2021 года.

«В проекте «ТопБЛОГ» осуществится моя давняя мечта – я наконец-то увижу Камчатку! Так вышло, что я часто бывала в соседних регионах на съемках и даже жила в детстве на Дальнем Востоке, но на полуостров попасть не доводилось. После того, как стало известно, что Камчатский край вошел в список блог-тура «Россия – страна возможностей», я сразу же приняла решение, что мы с моей командой «топблогеров» отправимся именно туда! Нас ждут восхождение на Мутновский вулкан, прогулка на катере по бухте Русская, посещение Халактырского пляжа, Верхне-Паратунских термальных источников и др. Очень надеюсь, что нам удастся увидеть краснокнижных касаток и сивучей», – рассказала Елена Летучая.

Помимо звезд соцсетей, Камчатку посетят и их подопечные – начинающие блогеры из числа победителей проекта «ТопБЛОГ». Кроме того, в состав участников блог-тура «Россия – страна возможностей» войдет профессиональная съемочная бригада. По итогам путешествия о регионе будет создан фильм.

«Мне хочется услышать человеческие истории. Я надеюсь, что мы узнаем их от коренных жителей полуострова. В программе путешествия предусмотрено знакомство с ними, погружение в их быт. Мы сможем продегустировать национальную кухню, встретиться с каюрами и узнать народные традиции. Главная цель нашего фильма о Камчатке – повышение туристической привлекательности. И мне бы хотелось показать, что здесь есть не только удивительная природа и культурные достопримечательности. Но и главный ресурс любой земли – прекрасные люди», – поделился Сергей Романович.

Как отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, для региона приезд звезд соцсетей – это отличная возможность напомнить россиянам о Камчатке как о важной туристической точке на карте страны.

«Блогеры будут у нас в гостях всего пять дней. За это время, безусловно, посмотреть все красоты Камчатки невозможно физически. Однако мы постарались составить программу таким образом, чтобы потенциальные туристы, которые познакомятся с полуостровом через соцсети наставников и победителей «ТопБЛОГ», загорелись идеей посетить наш регион. Мы хотим, чтобы посмотрев Камчатский край глазами блогеров, россияне захотели воочию увидеть нашу удивительную и гостеприимную землю», – сообщил Владимир Солодов.

Блог-тур «Россия – страна возможностей» станет финальным этапом проекта «ТопБЛОГ». В его рамках самые успешные участники вместе с наставниками-блогерами посетят 15 регионов, где проведут встречи с местными жителями, автограф-сессии, а также мастер-классы по работе в соцсетях, созданию и продвижению контента.

Напомним, «ТопБЛОГ» – проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать себя в качестве блогера. Самые активные «топблогеры» смогут участвовать в коллаборациях с блогерами-экспертами, получат статус амбассадора бренда, создадут профессиональное портфолио.

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Проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».