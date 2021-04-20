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Около полутора тысяч постоянных доноров сдают кровь на Камчатке

Около полутора тысяч постоянных доноров сдают кровь на Камчатке

Более сорока человек 20 апреля пришли сдать кровь на краевой станции переливания крови в Петропавловске-Камчатском.

Национальный день донора отмечается в России с 2007 года и является важным социальным праздником в честь людей, которые отдают свою кровь, безвозмездно помогая незнакомым людям. На Камчатке около полутора тысяч официальных доноров, которые сдают кровь на постоянной основе.

«Именно эти доноры выручили нас в период пандемии, когда мы работали в режиме повышенной готовности. Благодаря им экстренная помощь была оказана всем, кто в ней нуждался», – рассказала главврач Камчатской краевой станции переливания крови Алла Ткаченко.

20-го апреля кадровые доноры Камчатки в очередной раз стали участниками акции по сбору крови.

«Несмотря на плохую погоду, сдать кровь в этот день пришли более 40-ка человек. Требования к сбору и хранению крови строжайшие, поэтому даже почетные доноры всегда проходят предварительное обследование, – добавила Алла Ткаченко. – Всего к сдаче крови были допущены 37 человек, среди которых есть и те, кто пришел к нам впервые».

Однодневные акции по сбору донорской крови проходит на станции переливания крови ежемесячно. За одну акцию кровь сдают от 30-ти до 50-ти человек.

С 50-х по 80-е годы 20 века кровь жертвовали почти 80 % населения страны, хотя проводилось это на добровольной основе.

С начала 2000-х годов количество доноров стало меньше нормы (25 человек на 1000). Поэтому с 2008 года стартовала программа развития донорства для привлечения новых, постоянных доноров.

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