Около полутора тысяч постоянных доноров сдают кровь на Камчатке

Более сорока человек 20 апреля пришли сдать кровь на краевой станции переливания крови в Петропавловске-Камчатском.

Национальный день донора отмечается в России с 2007 года и является важным социальным праздником в честь людей, которые отдают свою кровь, безвозмездно помогая незнакомым людям. На Камчатке около полутора тысяч официальных доноров, которые сдают кровь на постоянной основе.

«Именно эти доноры выручили нас в период пандемии, когда мы работали в режиме повышенной готовности. Благодаря им экстренная помощь была оказана всем, кто в ней нуждался», – рассказала главврач Камчатской краевой станции переливания крови Алла Ткаченко.

20-го апреля кадровые доноры Камчатки в очередной раз стали участниками акции по сбору крови.

«Несмотря на плохую погоду, сдать кровь в этот день пришли более 40-ка человек. Требования к сбору и хранению крови строжайшие, поэтому даже почетные доноры всегда проходят предварительное обследование, – добавила Алла Ткаченко. – Всего к сдаче крови были допущены 37 человек, среди которых есть и те, кто пришел к нам впервые».

Однодневные акции по сбору донорской крови проходит на станции переливания крови ежемесячно. За одну акцию кровь сдают от 30-ти до 50-ти человек.

С 50-х по 80-е годы 20 века кровь жертвовали почти 80 % населения страны, хотя проводилось это на добровольной основе.

С начала 2000-х годов количество доноров стало меньше нормы (25 человек на 1000). Поэтому с 2008 года стартовала программа развития донорства для привлечения новых, постоянных доноров.