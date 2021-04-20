Ирина ЯРОВАЯ: если можешь спасти жизнь человека – действуй незамедлительно

Вице-спикер ГД РФ Ирина Яровая в ходе визита на Камчатку встретилась с волонтерскими организациями. Речь шла о помощи людям в пандемию.

Добровольцы рассказали депутату, как работали в этот период и поблагодарили Ирину Яровую за огромную поддержку региона и земляков в первую и вторую волну коронавирусной инфекции.

Вице-спикер подчеркнула, что Россия – единственная страна, где государство и общество объединились ради спасения жизней, поддержки людей.

«Только один пример - государство приняло решение и профинансировало бесплатное обеспечение амбулаторных больных лекарственными препаратами. Но эти лекарства надо было кому-то развезти. И пришли на помощь добровольцы. Те, у кого уже есть опыт развоза продуктовых наборов оказавшимся в трудной ситуации землякам. Такой опыт есть только у нас с вами, в нашей стране. Это естественное выражение нас самих. Это самое главное качество нас, как граждан России. И оно бесценно. И очень хотелось бы, чтобы это ваше искреннее горение, искреннее желание помогать, чтобы оно и дальше воплощалось в добрые дела. Когда, если видишь проблему – не смотри, а действуй. Если можешь спасти жизнь человека – действуй незамедлительно. У меня в жизни именно такой девиз», - сказала Ирина Яровая.

Участники встречи рассказали парламентарию, что для помощи камчатцам объединились все добровольческие движения региона. Активно работали ОНФ, студотряды, «Молодая гвардия», волонтеры-медики и другие ребята. Только в первую волну адресную помощь получили свыше 10 тысяч камчатцев. Добровольцы развозили пенсионерам, инвалидам, малоимущим семьям продуктовые наборы, доставляли пожилым людям лекарства, возили горячие обеды врачам, фасовали и отправляли посылки в северные районы края.

По словам директора «Дворца молодежи» Дмитрия Тимофеева, земляки искренне благодарны Ирине Яровой за помощь, оперативно и своевременно оказанную в пандемию.

«Мы все помним, как в первую волну вы нам помогли с врачами, которые приехали с медикаментами, с оборудованием. Они тогда очень были нам нужны. Всего этого, конечно, не хватало потом и во вторую волну. И тогда вы снова включились. И помимо медикаментов вы тогда еще организовали он-лайн консилиумы для главврачей ковидных госпиталей с лучшими специалистами страны. Очень важная инициатива была, что врачей начали кормить, привозить им питание. Знаю, что вы активно работали, чтобы в регионе такая поддержка была», - сказал Дмитрий Тимофеев.

На встречу с депутатом пришли также обычные жители – поблагодарить Ирину Яровую за помощь. Заболев новой коронавирусной инфекцией, эти люди столкнулись с проблемами в системе здравоохранения и обратились за поддержкой к депутату через портал Государственной Думы. Как, например, семья Арины Клыпиной.

«Я пришла от всей души вас поблагодарить! Моя семья перенесла коронавирус. Но были утеряны наши документы, направления из-за чего у детей не брали анализы, и нас не выпускали из дома. Мы две недели просто находились в неведении, что нам дальше делать. И вот мне подсказали – да господи, у нас же есть Ирина Анатольевна, кто еще может что-то решить! Ночью я написала на сайт Государственной Думы. Не ожидала скорости, с которой мне ответили. Уже через сутки мне позвонила помощница Ирины Анатольевны, а на следующий день нам уже позвонили отовсюду. Нашлись все наши документы – и направления и постановления. С небывалой скоростью у нас взяли анализы. Спасибо вам большое за оперативность, за ваше внимание к нашей Камчатке. Без вас мы уже никуда!», - сказала Арина Клыпина.

Светлана Соколовская поблагодарила за помощь её семье. Они с мужем заболели коронавирусом, и за помощью к депутату через портал Госдумы обратилась их обеспокоенная дочь, проживающая на материке. Светлану оперативно обследовали на аппарате КТ и госпитализировали.

«Мы с мужем заболели коронавирусом. Было всё – и пневмония и поражение легких. Та оперативность, с которой Ирина Анатольевна взяла нас под свою опеку, помогла нам выйти из этой ситуации. Мы еще и в депрессии находились, потому что потеряли в это время родственника. То есть наша семья непосредственно столкнулась с жестокостью этого вируса. Спасибо вам большое. Когда столкнулись в реальной ситуации - на себе увидели, как вы помогаете людям. Огромное вам спасибо от имени всей нашей семьи», - сказала женщина.

Напомним, в первую волну пандемии Ирина Яровая организовала приезд на Камчатку нескольких бригад опытных врачей в помощь камчатским медкам. В том числе, по просьбе вице-спикера, такие бригады направлял мэр Москвы Сергей Собянин. Также благодаря Ирине Яровой Камчатка получала вне очереди жизненно-важные препараты для лечения коронавируса, в том числе дорогостоящие лекарства для пациентов в тяжелом состоянии. Депутат организовала несколько консилиумов для главврачей ковидгоспиталей с ведущими специалистами страны. Также Яровая содействовала тому, что Камчатка вне очереди, в приоритетном порядке получает партии вакцины от коронавируса. На этой неделе, благодаря договоренности Ирины Яровой с Правительством страны, в регион придут 10 тысяч доз для целевой вакцинации рыбаков, которые будут работать на путине.