Камчатка готова к рейтинговому голосованию за объекты благоустройства

Главный архитектор Камчатского края провел совещание с муниципалитетами региона по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование комфортной городской среды».

«Все объекты, среди которых люди будут выбирать и которые считают важным привести в порядок в следующем году, занесены на сайт, прошли модерацию Минстроя России. С 26 апреля на платформе za.gorodsreda.ru можно увидеть и эскизы, на которых изображено будущее территорий, и фотографии их существующего состояния, и другие детали, – рассказал Михаил Кудряшов. – Определить самые важные пространства, которые так нужны людям в обновленном состоянии, должны исключительно жители. Только мы решаем, как меняются наши города».

С 19 апреля по 30 мая в круглосуточном режиме Минстроем России организована работа горячей линии по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждого гражданина из любого уголка России. Также будет работать отдельная региональная горячая линия, на которую люди смогут обратиться с вопросами по конкретным региональным объектам. По будням с 9 утра до 18 часов можно будет набрать номер 84152215359 и узнать ответы на все вопросы, волнующие жителей края в части благоустройства.

Проект всероссийского голосования за объекты благоустройства на будущий год в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» запускают Минстрой России и АНО «Диалог Регионы», и его цель - вовлечь граждан в жизнь города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения.