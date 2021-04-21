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В 2021 году спроектируют новую дорогу до Халактырского пляжа

В 2021 году спроектируют новую дорогу до Халактырского пляжа

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Петропапавловска-Камчатского Константин Брызгин и министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов объехали дороги, ведущие в пригородные посёлки столицы края, а также на Халактырский пляж.

«В этом году необходимо завершить все проектные работы дороги на пляж по новой – более короткой – трассировке, чтобы уже в 2022 году мы могли претендовать с этим объектом на включение в федеральную программу, – подчеркнул губернатор. – Сейчас состояние дороги на пляж больше напоминает трек для подготовленных джипов, чем объект, по которому горожане могут ездить на излюбленные места отдыха».

Константин Брызгин доложил главе региона о проводимой работе.

«Готов проект межевания территории - мы прошли все необходимые согласительные процедуры - и он сейчас находится на утверждении. В ближайшее время будет заниматься проектированием дороги, затем уже проведём экспертизу», - отметил глава Петропавловск-Камчатского городского округа.

Владимир Солодов дал поручение городским властям привести дорогу в порядок перед майскими праздниками, отсыпать наиболее непроезжие участки. Как только покрытие подсохнет, дорогу прогрейдируют и в течение сезона будут поддерживать для проезжего состояния на регулярной основе, не реже двух раз в месяц или чаще в случае необходимости.

Также глава региона поручил подключить к работе пользователей карьера. Они должны приложить усилия, чтобы компенсировать тот вред, который наносят объекту тяжелой техникой.

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