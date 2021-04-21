Камчатские авиакомпании смогут получить господдержку на обновление вертолётного парка

Российские авиакомпании смогут получать субсидии от государства на уплату лизинговых или арендных платежей за вертолёты отечественного производства.

Это позволит обновить парк воздушных судов и увеличить количество перевозок в труднодоступных районах страны, в том числе и на Камчатке.

Господдержка будет распространяться на вертолёты, которые используются для региональных и местных перевозок. Главное условие – воздушное судно должно быть выпущено не ранее 2016 года, говорится в постановлении, которое подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Сегодня вышло постановление Правительства Российской Федерации, в рамках которого авиакомпании, осуществляющие вертолётные перевозки, могут претендовать на получение субсидий из федерального бюджета: частично компенсировать стоимость судов или получать по льготной ставке вертолётную технику для обновления парка. С таким обращением к Михаилу Владимировичу Мишустину во время его визита на Камчатку обратились представители камчатской авиации. Сегодня мы видим, что поручения, данные председателем Правительства, планомерно выполняются. Ещё одна мера поддержки авиации начнёт работать с этого года, — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. — Для нас самое главное — это обеспечение надежной транспортной связи даже в самых отдаленных районах Камчатки. Мы знаем, что зачастую именно вертолёт — это безальтернативное средство перевозки. Наличие современного действующего парка, создание которого не приведёт к повышению стоимости авиабилетов, — это залог транспортной доступности и обеспечения базовых прав наших граждан. Хочу поблагодарить за поддержку федеральное Правительство и лично Михаила Владимировича за внимательное отношение к просьбам наших предпринимателей, осуществляющих авиационные перевозки, а также за то, что поручение было доведено до реального решения».

Размер субсидии зависит от года выпуска вертолёта и его вместимости. Так, максимальную сумму – 56,9 миллиона рублей – можно получить на лизинг вертолёта не старше одного года, рассчитанного на 11–30 пассажирских мест.

Напомним, программа субсидирования лизинговых затрат авиакомпаний стартовала в 2012 году, но всё это время распространялась только на самолёты. Вопрос о её расширении обсуждался в рамках рабочей поездки Михаила Мишустина в Камчатский край. С просьбой включить в программу вертолёты к главе Правительства обратился гендиректор одного из отраслевых предприятий. Михаил Мишустин поддержал эту инициативу и после возвращения в Москву дал поручение Минпромторгу, Минтрансу и Минфину подготовить и внести в Правительство соответствующий проект постановления.

«Важно обеспечить связанность территорий, развивать коммуникации, чтобы людям было удобнее добираться из региона в регион», – отметил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 19 апреля.