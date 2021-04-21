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КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» - В ДВАДЦАТКЕ ЛУЧШИХ ПО РОССИИ!

КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» - В ДВАДЦАТКЕ ЛУЧШИХ ПО РОССИИ!

Из Калининградской области, где на минувшей неделе проходила Всероссийская конференция инфраструктуры развития предпринимательства, пришли хорошие новости - Камчатский край вошел в ТОП-20 лидеров общенационального рейтинга центров «Мой бизнес», и в ТОП-10 в своей группе (1 место Камчатка получила за успехи в направлении «Лучшая микрофинансовая поддержка»). Такие результаты, безусловно, говорят о том, что взаимодействие с предпринимателями на Камчатке налажено на достойном уровне.

О том, как сегодня строится работа центра «Мой бизнес», какие программы и проекты по поддержке малого и среднего бизнеса реализуются, мы побеседовали с заместителем директора АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» Юлией Окладниковой.

- Юлия Ивановна, приятно видеть Камчатку в числе лидеров, наш центр «Мой бизнес» показал очень хорошие результаты. Сейчас без него трудно даже представить себе некоторые аспекты развития предпринимательства, а ведь центру всего-то чуть более полутора лет. Насколько востребована сегодня поддержка, которую предлагает центр «Мой бизнес» предпринимателям?

- Да, наш центр еще совсем молодой. Однако развитие системы мер и инфраструктуры поддержки бизнеса шло на протяжении многих лет. Просто зачастую предпринимателю было сложно понять, какая организация, какие меры поддержки предоставляет. Кроме того, различные организации были и территориально расположены в разных районах города, и посещение даже нескольких из них занимало довольно много времени. Нужна была структура, где можно узнать обо всем и сразу. Поэтому с целью развития благоприятной бизнес-среды было принято решение о создании на территории региона центра «Мой бизнес».

Центр создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Мой бизнес» — это единая площадка для предоставления услуг для предпринимателей по принципу «одного окна». Все организации инфраструктуры, существующие в крае, объединились на одной площадке в бизнес-центре «Атом». О том, что центр действительно востребован, говорят цифры. По состоянию на 1 января 2021 в Едином реестре Камчатского края зарегистрировано почти 15 тысяч субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства). В 2019-2020 годах в Центре «Мой бизнес» субъектам МСП было оказано 11 960 услуг (в 2019 году – 5 254, в 2020 – 6 706).

- Насколько вырос спектр предлагаемых центром мер поддержки? По каким направлениям сегодня идет работа?

- Центр «Мой бизнес» реализует мероприятия по 3 федеральным проектам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – это «Поддержка самозанятых», «Вовлечение» и «Акселерация субъектов». Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО - 734 247,934 тыс. рублей.

Центр «Мой бизнес предоставляет различные виды услуг: проводим консультации, помогаем зарегистрировать ИП и ООО, организуем обучающие мероприятия, обеспечиваем участие в выставках и ярмарках, также производим сопровождение и включение в реестр социальных предприятий. И, конечно, предоставляем финансовые меры поддержки (субсидии, микрозаймы, поручительства).

Мы идем в ногу со временем, и перечень наших услуг постоянно расширяется: в 2020 году внедрены такие услуги как изготовление электронной цифровой подписи для субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в приведении продукции и услуг в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, декларирование, испытание продукции, необходимые разрешения, патентование), упаковка бизнеса во франшизу. В связи с распространением коронавирусной инфекции в деятельности центра был введен ряд новшеств. Например, консультации и обучение частично переведены в дистанционный формат.

- Какие услуги сейчас среди камчатских предпринимателей наиболее популярны?

- Наиболее востребованными в центре «Мой бизнес» являются консультационные и образовательные услуги. Консультации по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности направлены на информирование о существующих формах и источниках государственной поддержки субъектов МСП и способствуют адаптации субъектов МСП и физических лиц к современным условиям ведения бизнеса. Всего с момента создания центра было оказано 5 568 консультаций. Проводимые обучающие мероприятия направлены на повышение финансово-правовой грамотности, квалификационного роста, совершенствование профессиональной экспертности субъектов МСП и их сотрудников. Всего с момента создания центра проведено 209 обучающих мероприятий для 5542 участников.

Очень важным направлением деятельности центра «Мой бизнес» является предоставление финансовой поддержки. Всего в 2019-2020 годах были предоставлены 1424 финансовые услуги на общую сумму 1 млрд. 702 млн. рублей (766 микрозаймов на общую сумму 937,8 млн. руб.;178 поручительств на общую сумму 733,0 млн. руб., что позволило привлечь в бизнес 1 млрд. 477,6 млн. кредитных средств; 480 субсидий на общую сумму 320,1 млн. руб.). Кроме того, в 2019-2020 годах обеспечено участие 265 СМСП в различных выставочно-ярмарочных мероприятиях. Участие в ярмарках и выставках способствует продвижению товаров (работ, услуг), узнаваемости бренда, стабильного развития предпринимательской деятельности субъектов МСП не только на территории края, но и по стране.

Активно набирает обороты такое направление деятельности центра, как развитие молодежного предпринимательства. В эту сферу привлекается все больше образовательных организаций, которые очень заинтересованы в популяризации предпринимательской деятельности среди молодых. В 2019 году для молодежи было поведено 13 мероприятий, в которых приняло участие 888 молодых людей, в 2020 году — уже 97 мероприятий для 1 328 человек.

- Новый курс «Азбука предпринимателя», предложенный центром, адресован начинающим. Какие еще услуги и меры поддержки предусмотрены для новичков в бизнесе?

- Если человек думает об открытии своего дела, специалисты центра «Мой бизнес» окажут квалифицированную консультационную поддержку, помогут подобрать ОКВЭД для ведения бизнеса, зарегистрируют ИП или ООО, подберут необходимые образовательные мероприятия, расскажут о финансовых мерах поддержки. Все услуги, предоставляемые центром «Мой бизнес», оказываются на бесплатной основе, включая регистрацию ИП и ООО (без оплаты госпошлины). Для этого нужно обратиться к нам в Центр, который находится по адресу г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 23, офис 104 (бизнес-центр «Атом»). За 2019-2020 годы в центре «Мой бизнес» было зарегистрировано более 100 новых предпринимателей.

Мы регулярно проводим обучение для начинающих. В прошлом году было проведено 3 таких тренинга. И вот сейчас (с 21 по 27 апреля) у нас пройдет курс «Азбука предпринимателя», который мы адресуем потенциальным и начинающим предпринимателям. Тренинг проведет сертифицированный тренер «Корпорации МСП» Алина Валерьевна Чебураева и приглашенные эксперты.

Принять участие в таких курсах могут физические лица, планирующие осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающие предприниматели и граждане, применяющие НПД. В программе подробно описаны шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса от момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия.


Лада КАЛИНИНА

Фото из архива Центра «Мой бизнес»

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