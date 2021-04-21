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В Камчатском центре спортивной подготовки по зимним видам спорта будут тренироваться российские сборные

В Камчатском центре спортивной подготовки по зимним видам спорта будут тренироваться российские сборные

Ирина Яровая добилась федеральной поддержки в создании центра спортивной подготовки российских сборных команд по зимним видам спорта на Камчатке

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко по обращению вице-спикера Госдумы Ирины Яровой поручил Минспорту России до 5 мая совместно с профильными ведомствами и правительством региона проработать вопрос создания на Камчатке центра спортивной подготовки сборных команд по зимним видам спорта.

О результатах Чернышенко поручил проинформировать лично Ирину Яровую и правительство страны.

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы заявила, что уникальность природного потенциала Камчатки позволит создать наиболее комфортные и качественные условия для подготовки наших национальных сборных по зимним видам спорта, в достижении высоких спортивных результатов и развитии профессионального спорта, что станет стимулом в общем развитии детского и юношеского спорта Дальнего Востока.

Центр спортивной подготовки построен под Авачинским вулканом. Это единственная горнолыжная база в стране, где есть летний снег. Камчатских спортсменов центр примет уже этим летом. Вопрос стоит о том, чтобы обеспечить федеральный статус центра и сделать его тренировочной базой для сборных команд России по зимним видам спорта.

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