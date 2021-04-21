Утратили право на выплату? Сообщите об этом в ПФР

В случае нарушения гражданами, условий, являющихся обязательными для получения пенсии или иных социальных выплат, территориальным органом ПФР может принято решение о возвращении излишне выплаченных пенсионеру сумм в бюджет ПФР.

Как сообщили в Камчатском отделении ПФР, к таким обстоятельствам относятся, например, поступление на работу пенсионера, которому установлена региональная социальная доплата к пенсии, отчисление или переход на иную форму обучения получателя пенсии по случаю потери кормильца, обучающегося по очной форме обучения, получение повышенной фиксированной выплаты пенсионером или получение компенсационной выплаты по уходу гражданином в трудоспособном возрасте.

При назначении пенсии или иных социальных выплат получатель обязуется сообщать о причинах, в результате которых может измениться размер пенсии, либо полностью прекратиться право на ее выплату. Уведомить Пенсионный фонд следует не позднее следующего рабочего дня после изменения условий. Сделать это можно в любой клиентской службе ПФР независимо от места жительства или пребывания, а также по почте или подав обращение через личный кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru).

В случае, если переплата средств всё же возникла, пенсионеру необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии. При согласии пенсионера на добровольный возврат гражданин сам может определить порядок погашения, в течение которого будет происходить погашение, и ежемесячную сумму.

В случае отказа от добровольного погашения вопрос взыскания излишне полученных сумм пенсий будет решаться в судебном порядке.