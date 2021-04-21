Молодой маме назначены законные выплаты после вмешательства прокурора

Прокуратура Камчатского края отреагировала на обращение жительницы города о несогласии с отказом «Камчатского центра по выплате государственных и социальных пособий» в назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением ее первого ребенка.

Выяснилось, что центр выплат отказывал молодой маме в ее законном праве с 15 сентября 2019 года – даты рождения ребенка.

«Установлено, что доводы заявительницы обоснованы, а решение уполномоченного органа об отказе в выплате по причине пропуска срока для подачи заявления – незаконно», - сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Заместитель краевого прокурора обратился с исковым заявлением в суд в интересах заявительницы о признании решения центра выплат незаконным и возложении обязанности принять решение о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка с момента его рождения, произвести ей перерасчет.

Решение суда вступило в законную силу.

Накануне молодой маме перечислены причитающиеся ей денежные средства.