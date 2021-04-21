Переподготовка военнослужащих на гражданские специальности

О возможностях профессиональной переподготовки военнослужащих, увольняющихся с военной службы, дает разъяснения прокурор 310-й военной прокуратуры гарнизона:

- Военнослужащие, общая продолжительность военной службы которых составляет 5 лет и более (не считая времени обучения в вузе), в год увольнения с военной службы по достижению предельного возраста (далее –ДПВ), истечении срока военной службы, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (далее – ОШМ) имеют право пройти профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей.

Обучение проводится бесплатно по очной, очно-заочной и заочной формам с сохранением обеспечения всеми видами довольствия, длительностью до 4 месяцев с выдачей диплома о профессиональной переподготовке.

Военнослужащий, изъявивший желание пройти профессиональную переподготовку, подает рапорт командиру воинской части, в котором указывает: воинское звание, фамилию, имя и отчество; занимаемую воинскую должность; дату рождения; общую продолжительность военной службы в календарном исчислении (не считая времени обучения в вузе); уровень образования; имеющуюся гражданскую специальность и квалификацию; выбранную программу обучения; основание, по которому он имеет право пройти профессиональную переподготовку, а также номер телефона.

Как правило, переподготовка проводится 2 раза в год - в сентябре и январе-феврале. Поэтому рапорт важно подать заранее: увольняемым с военной службы по ДПВ или по истечении срока военной службы - не ранее чем за 1 год до наступления предельного возраста пребывания на военной службе или истечения срока контракта; увольняемым с военной службы по состоянию здоровья - при наличии заключения ВВК о признании их негодными (ограниченно годными) к военной службе; увольняемым с военной службы в связи с ОШМ - не ранее принятия решения о проведении ОШМ.