Камчатцы поборются за победу в конкурсе «Лидеры России»

Всего неделя осталась до окончания регистрации на участие в конкурсе «Лидеры России». Заявки на конкурс поступили из всех 85 регионов страны.

«Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Президент России Владимир Путин 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал старт четвертого конкурса «Лидеры России». Заявочная кампания стартовала 31 марта.

Главное отличие четвертого сезона конкурса — новые отраслевые треки. Основными являются «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». Два новых направления — треки «Международный» и «Студенты». Участники конкурса могут выбрать только одно направление для участия.

«Регистрации на конкурс поступили от участников из всех 85 регионов России. До конца заявочной кампании остается всего неделя. Времени немного. Помимо заполнения анкеты участнику обязательно надо записать и загрузить видеоинтервью. Мы призываем конкурсантов не откладывать это на последний момент и выполнить задания своевременно», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Четвертый конкурс «Лидеры России» пройдет в четыре этапа. До 26 апреля можно подать заявку на участие на сайте «Лидерыроссии.рф». Во время второго этапа участников ждут дистанционные испытания. Третьим этапом будет финал — он намечен на осень. Суперфинал, как четвёртый этап конкурса, состоится в следующем году.

Победители четвертого конкурса «Лидеры России» получат миллион рублей на повышение своей квалификации, а также — возможность получить в наставники лучших управленцев страны. В качестве наставников выступят политики, деятели искусств, ученые, врачи, руководители крупнейших российских корпораций, профильных министерств и многие другие. В каждом треке наставниками выступят эксперты в той области, которой посвящена специализация.

Всего за время существования конкурса было подано 660 106 заявок на участие из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями — 313 человек. 270 участников назначены на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах. Это губернаторы, заместители федеральных министров, мэры городов, генеральные директора компаний и главврачи.

Напомним, что в 2020 году двое камчатцев — депутаты Заксобрания края Анатолий Кирносенко и Александр Долгунков - вышли в полуфинал конкурса.