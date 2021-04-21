Детсад на ул. Циолковского в Петропавловске-Камчатском строят с опережением графика в несколько месяцев

Министр строительства и жилищной политики Камчатского края Андрей Дегодьев проинспектировал ход производства работ на строительстве детского сада по улице Циолковского в Петропавловске-Камчатском.

Возведение объекта осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», которое включено в реализацию национального проекта «Демография». По контракту срок сдачи установлен на декабрь 2021 года, однако все строительные работы планируется завершить в начале лета.

«Опережение графика составляет несколько месяцев, темпы и качество работ полностью нас удовлетворяют. Ведется чистовая отделка внутренних помещений, после которой уже будут завершены оконечные устройства инженерных сетей, – рассказал профильный министр. – Как только позволит погода и грунт станет не такой влажный, подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории, на которой планируется провести мощение, дорожки, установить уличную детскую мебель и малые архитектурные формы».

Учреждение рассчитано на 120 мест. В детском саду предусмотрены залы для физкультурных занятий, проведения музыкальных занятий и праздников, сенсорная комната, зимний сад, медицинский блок и другие административно-бытовые помещения. Территория сада будет укомплектована детскими игровыми площадками с малыми архитектурными формами.