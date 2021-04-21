41 млн рублей в 2021 году направят на ремонт школьных спортзалов на Камчатке

Краевой депутат, куратор проекта «Детский спорт» Светлана Галянт рассказала, в каких школах в этом году отремонтируют спортивные залы.

«На реализацию партпроекта «Детский спорт» в 2021 году для Камчатского края запланирована субсидия – 41 млн рублей – на. Средства получат две школы города Елизово – имени Ломоносова и вечерняя, три школы Вилючинска и школа в Палане. В министерстве образования края сообщили, что сейчас ведется подготовка к проведению закупок, а сам ремонт запланирован на период летних каникул. В этих школах обучается почти 3,5 тысячи детей. Уверена, что в следующем учебном году они смогут заниматься физкультурой в обновленных, современных спортивных залах, с качественным оборудованием», – сказала Галянт.

Она пояснила, что «Детский спорт» – это федеральный проект Партии «Единая Россия», который реализуется в нашей стране с 2014 года.

«Цель проекта – создание условий для занятий физкультурой и спортом в сельских школах. Его федеральным куратором является вице-спикер Госдумы Ирина Анатольевна Яровая. Благодаря ей Камчатский край с 2014 года получил около 130 млн рублей на реализацию этого проекта», – рассказала Галянт.

Она сообщила, что за эти годы проделана огромная работа по модернизации спортивных залов в 56 школах Камчатки.

«В результате отремонтирован 31 школьный спортзал, обустроено 28 открытых плоскостных спортивных площадок, 6 аудиторий перепрофилировано под тренажерные залы, открыто 12 школьных спортивных клубов, в 28 сельских школ приобретено спортивное оборудование и инвентарь. А число школьников, занимающихся физкультурой, выросло на треть», – привела цифры куратор проекта.

В 2020 году при поддержке Ирины Яровой в проект, помимо сельских школ, удалось включить школы малых городов с населением до 50 тысяч.

«С таким предложением я обратилась к Ирине Анатольевне Яровой. Она поддержала инициативу, и теперь по всей стране школы в небольших городах получили средства на ремонт спортивных объектов и покупку оборудования для занятий физкультурой и спортом. У нас на Камчатке это Елизово, Палана, Вилючинск», – сообщила Светлана Галянт.

Так, в 2020 году на Камчатке отремонтировано шесть школьных спортзалов, три из них – в Елизово, обустроена одна открытая спортивная площадка в Тигильском районе, три школы получили новый спортинвентарь и оборудование, открыт один спортивный клуб.