Камчатка будет активно задействовать инфраструктурные кредиты: губернатор

Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов по итогам 17-го послания Президента Федеральному собранию.

Президент Владимир Путин сообщил, что субъекты РФ смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты по 3 % годовых сроком на 15 лет.

До 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 миллиардов рублей. Приоритетными станут проекты, которые «будут служить инвестициями в создание рабочих мест, в благополучие миллионов российских семей». В их числе строительство автомобильных дорог, обходов городов, обновление системы ЖКХ и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии.

«Целый ряд мер, озвученных Президентом, касается повышения бюджетной обеспеченности регионов. Особое внимание уделено регионам с высоким уровнем закредитованности, в частности, с наличием коммерческих кредитов, и тем регионам, где есть необходимость развития инфраструктуры за счёт привлекаемых средств. Камчатка выглядит, как один из наиболее устойчивых регионов России с точки зрения уровня государственного долга. Объём закредитованности в крае крайне низкий и составляет примерно четверть от максимально возможного. Поэтому для Камчатки особую актуальность имеет возможность привлечения так называемых инфраструктурных кредитов. Напомню, что Владимир Путин обозначил, что регионы, которые брали меньше кредитов в предыдущие годы, смогут получить максимальное количество поддержки по этой линии. Камчатка как раз относится к таким регионам. Кредиты будут выдаваться под 3 процента на 15-летний горизонт. Это очень привлекательные условия, примерно в 2-2,5 раза дешевле действующих кредитов. Они позволят нам приступить к ликвидации накопленных годами проблем в инфраструктурном развитии: модернизации канализации городского хозяйства, водоснабжения, сетей, дорожного хозяйства, того, что составляет основу развития экономики. Это затратные сферы, к которым мы не могли бы подступиться, исходя из собственных бюджетных возможностей. Меры, анонсированные в послании, позволят в кратчайшие сроки — буквально за год-два — приступить к реализации таких крупных инвестиционных проектов. Могу сказать, что мы уже приступили к разработке проектно-сметной документации, в частности, по модернизации теплосетевого хозяйства и строительства новых очистных сооружений. По этим проектам мы в первую очередь сможем подать заявку на федеральное финансирование», — сказал губернатор Камчатского края.

Также по итогам послания Владимир Солодов в рабочем порядке встретился с вице-премьером РФ Маратом Хусниллиным.

«Заручился его поддержкой в том, что Камчатка станет одним из первых регионов, которые активно будет задействовать инфраструктурные кредиты для ликвидации накопленного отставания в уровне развития инфраструктуры», — добавил Владимир Солодов.