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Комплексная застройка в двух районах Петропавловска планируется в рамках сотрудничества с Дом.РФ

Комплексная застройка в двух районах Петропавловска планируется в рамках сотрудничества с Дом.РФ

Об этом рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов по итогам 17-го послания Президента Федеральному собранию.

Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию напомнил, что в России необходимо ежегодно вводить порядка 120 миллионов квадратных метров жилья, включая многоквартирные и частные дома. Президент подчеркнул, что за счет субсидий федерального бюджета «Дом.РФ» сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке — порядка 3–4% годовых.

«Наращивание темпов жилищного строительства — приоритетное направление для развития Камчатки, то, что больше всего волнует жителей. Озвученные Президентом решения напрямую касаются полуострова. Мы, действительно, смогли существенно нарастить темпы строительства, и по показателю роста объёмов стройки относимся к числу регионов-лидеров. Однако по абсолютному объёму вводимого жилья мы находимся в кризисе. Сейчас вводится порядка 50-60 тысяч квадратных метров жилья в год при том, что я ставлю задачу вводить до 150 и возможно 200 тысяч квадратных метров в горизонте двух-трёх лет. Это значит, что эту работу нужно серьёзно активизировать, и кредиты по линии Дом.РФ могут стать в этом серьёзным подспорьем. С Виталием Леонтьевичем Мутко мы уже обсуждали возможные направления сотрудничества. Первым из них станет совместная разработка мастер-плана развития Петропавловска-Камчатского с участием региональных средств и средств Дом.РФ, а также привлечение кредитов под строительство инфраструктуры для комплексной застройки. Два таких первых участка нами определены. Это участки на Северо-Востоке в районе КВЦ и на улице Солнечной, где уже построен ледовый комплекс "Вулкан". Эти точки будут первыми, куда мы будем привлекать кредиты наших институтов развития», — сказал глава региона.

Президент РФ Владимир Путин также поручил предусмотреть специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства в России.

«Отдельный приоритет — развитие ИЖС. Я неоднократно подчёркивал, что именно индивидуальное жильё больше всего соответствует стилю жизни на Камчатке, особенностям климата, плотности населения и дорожной связности вблизи Петровловска-Камчатского и Елизовского района. Здесь мы уже предметно прорабатываем совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока возможность удешевления строительства за счёт централизованной поставки материалов и готовых домокомплектов, в частности, Северным морским путём. Спрос сейчас мы обсчитываем. Думаю, что в этом году пилотную партию мы уже сможем поставить в регион», — отметил Владимир Солодов.

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