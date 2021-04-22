Владимир ПУТИН сообщил о новых выплатах для поддержки семей с детьми

В обращении к Федеральному собранию Президент России уделил особенное внимание прямой поддержке, которую необходимо оказывать семьям с детьми, находящимся в сложной ситуации.

«Поручаю Правительству подготовить к 1 июля целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача - свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Но ряд новых решений необходимо принять незамедлительно. Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка и в свидетельстве о рождении не указан один из родителей, либо родители разведены, и один из них имеет право на алименты. С 1 июля на детей от 8 до 16 лет включительно, растущих в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей», – сказал Президент.

Также Владимир Путин подчеркнул необходимость помощи женщинам, которые ждут ребенка и при этом испытывают ещё и материальные трудности.

«Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства и общества, сохранила ребёнка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату, размер которой в среднем по стране составит 6350 рублей в месяц», – отметил руководитель государства.