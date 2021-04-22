Президент призвал всех сделать прививки от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию 21 апреля поручил правительству, Минздраву, главам регионов уделить особое внимание вакцинации от коронавируса.

Также глава государства призвал россиян сделать прививки, чтобы заблокировать эпидемию, и соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб.

«Возможность сделать прививку должна быть повсеместно, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку», — сказал Владимир Путин.

В Камчатском крае, по данным на 21 апреля, привито уже больше 21 тысячи человек. Из них 1 тысяча 199 — вакциной «ЭпиВакКорона», остальные — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Напомним, 16 тысяч 200 доз однокомпонентной вакцины «ЭпиВакКорона» были доставлены на Камчатку в начале апреля. Её отличительная особенность — температурный режим хранения и перевозки. Они была распределена и доставлена в самые отдалённые районы полуострова.

Всего на полуострове развёрнуты 24 прививочных пункта. Записаться на вакцинацию можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» и по телефону горячей линии — 122. Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любую из клиник, которые занимаются иммунизацией, записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать прививку. Вакцинация бесплатна и проводится на добровольной основе.