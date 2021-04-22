Камчатские «СПЕЦЫ» заняли второе место в дальневосточном этапе всероссийских соревнований

Команда специализированной пожарно-спасательной части Камчатки «СПЕЦЫ» заняла второе место в отборочном этапе ежегодных всероссийских соревнований «Человеческий фактор. Лига профессионалов», сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Всего участие в состязаниях по оказанию первой помощи и психологической поддержки приняли 24 команды из разных подразделений спасательного ведомства Дальнего Востока.

В рамках отборочного этапа, который проходил дистанционно на Камчатке, спасатели должны были выполнить ряд заданий. Для оценки теоретических знаний пожарные и спасатели прошли тест из 60 вопросов. Также им требовалось по фрагменту из кинофильма определить психологическую реакцию на стрессовую ситуацию и описать способы работы с пострадавшим, находящимся в этом состоянии.

Ещё одним практическим испытанием стало оказание помощи двум людям, получившим травмы. Членам команд важно было показать правильный алгоритм действий по прибытию на место условного происшествия, провести осмотр пострадавших, вызвать «скорую помощь», наложить соответствующие полученным повреждениям повязки и транспортировать их в безопасное место. Всё действо непрерывно снималось на видеокамеру, отснятый материал был отправлен на суд жюри в город Хабаровск.

Оценивали знания участников состязаний опытные психологи дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи и Главных управлений МЧС России по субъектам РФ федерального округа, Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, спасатели и преподаватель по медицинской подготовке Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По итогам всех заданий первое место заняла команда специализированной пожарно-спасательной части Хабаровского края. «Серебро» состязаний у сотрудников специализированной пожарно-спасательной части Камчатского края. Замкнула тройку лидеров команда «25 регион» из представителей Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Команда-победители, занявшие первое и второе места, примут участие уже во всероссийском этапе, который пройдёт в городе Москве.