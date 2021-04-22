Татьяна ТКАЧЕНКО: Благополучие семей и детей – в числе ведущих государственных приоритетов

Председатель социального комитета Заксобрания прокомментировала итоги Послания Президента России Федеральному Собранию.

21 апреля глава государства Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Ежегодное обращение лидера России к парламенту – это программный документ, обозначающий стратегические направления развития страны на ближайшую перспективу.

«Отрадно, что немалая часть Послания была посвящена поддержке семей с детьми, защите детства, – сказала председатель социального комитета Заксобрания Камчатского края Татьяна Ткаченко. – Это логичное продолжение государственного курса, взятого ранее, – на улучшение демографических показателей, обеспечение социального благополучия, охрану здоровья матерей с детьми, создание комфортных условий для самых маленьких граждан России».

В числе важных мер поддержки, обозначенных в Послании Президента, Татьяна Ткаченко назвала новые выплаты для неполных семей, где воспитываются дети от 8 до 16 лет, – 5 650 рублей по стране в среднем, а также поддержку беременных женщин в трудной жизненной ситуации.

«Большим подспорьем для семей с детьми до 7 лет также станет выплата больничных в полном объеме. С такой инициативой к Президенту обратилась партия «Единая Россия». И глава государства ее поддержал. Если сейчас размер больничных по уходу за ребенком напрямую зависит от трудового стажа, то теперь такой привязки не будет, и родители смогут спокойно находиться дома, до выздоровления ребенка, не теряя семейный доход в этот и без того непростой период», – сказала Ткаченко.

Другая категория детей – школьники – также не остались без внимания в Послании Президента.

«Очень своевременной и полезной будет объявленная Президентом выплата в размере 10 тысяч рублей на будущих первоклассников и детей школьного возраста, которую семьи получат в августе. Эти деньги многим помогут подготовить детей к школе, – сказала Ткаченко. – В Послании была также продолжена тема бесплатного школьного питания. Камчатка – в числе регионов, которые первыми ввели эту льготу для школьников, у нас большие успехи в модернизации пищеблоков образовательных учреждений, но, безусловно, есть еще куда стремиться».

Очень значимым для оздоровления детей является решение Президента возместить половину стоимости путевок в летние лагеря в 2021 году.

«Президент подчеркнул, что «именно в детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья». Особенно это важно для детей северных регионов, проживающих в сложных климатических условиях. И конечно, в масштабах страны это позволит миллионам детей получить заряд здоровья во время летних каникул», – отметила Татьяна Ткаченко.

Президент поручил Правительству к 1 июля создать целостную систему поддержки семей с детьми.

«Такое прямое поручение в достаточно сжатые сроки – это значит, что благополучие семей и детей остается в числе ведущих приоритетов на государственном уровне», – сказала Татьяна Ткаченко.