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Неудовлетворительное состояние домов камчатцы считают самой актуальной проблемой ЖКХ

Неудовлетворительное состояние домов камчатцы считают самой актуальной проблемой ЖКХ

В течение первого квартала 2021 года на «горячие» линии региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ и в приемную Национального центра «ЖКХ Контроль» поступило 6 951 обращение.

На основании анализа данных обращений Некоммерческим партнерством «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» был составлен список основных проблем в сфере ЖКХ.

«В отличие от общероссийского рейтинга, в Камчатском крае на первое место вышли проблемы, связанные с капитальным ремонтом домов», - отметил руководитель Камчатского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолия Кирносенко.

Вопросы, волнующие жителей касались ежегодной актуализации программы капитального ремонта, повышения тарифов и перехода на электронные квитанции по оплате. Неудовлетворительное состояние МКД, ненадлежащее содержание и текущий ремонт традиционно выходят в первые строчки рейтинга.

«Как мы сообщали ранее это связано с ветхим состоянием домов и отсутствием налаженного диалога между собственниками помещений и управляющими компаниями, сказал Кирносенко. - Для решения этой проблемы нами организованы бесплатные курсы «Как работать с управляющей компанией», на которых слушатели получают все необходимые знания, методические материалы и могут задать интересующие вопросы. Также на нашем youtube-канале «ЖКХ Контроль. Камчатка» мы выкладываем разбор наиболее часто встречающихся проблем в сфере ЖКХ. Рост вопросов по теме «начисление платы за ЖКУ», как и по всем центрам «ЖКХ Контроль» по России, связан со снятием моратория на сбор пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ».

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