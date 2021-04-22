44 человека уже заявили о решении принять участие в предварительном голосовании «Единой России» на Камчатке

У камчатцев, желающих принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», осталась всего одна неделя для подачи документов.

Предварительное голосование, по результатам которого жители сами сформируют список кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», пройдет в конце мая, а регистрация желающих завершится 29 апреля. На сегодняшний день в списке более 40 человек на депутатские мандаты Законодательного Собрания края и два человека выразили готовность идти на выборы депутата Государственной Думы.

В списках поданных кандидатур не только члены «Единой России», три претендента являются сторонниками партии, 17 – беспартийные. Главное условие для желающих принять участие в предварительном голосовании – отсутствие даже погашенных судимостей, активов за рубежом и желание активно участвовать в развитии Камчатского края.

«Участие в праймериз – это не только для обязательной победы и включения в партийные списки. Вы имеете возможность заявить о себе, показать себя будущим избирателям. То есть это открывает дорогу в дальнейшую политически активную жизнь», – обратилась к жителям края сопредседатель регионального штаба ОНФ Татьяна Смирнова.

Зарегистрироваться можно через сайт epg.er.ru, но подать необходимые документы необходимо лично в любой день недели в Петропавловске по адресу: Космический проезд 3, блок А, каб. 400.

В этом году голосование пройдет по самой открытой и конкурентной модели – народных кандидатов выберут сами жители. Голосование пройдет в два этапа - с 24 по 30 мая можно будет проголосовать онлайн, подтвердив свою личность через портал «Госуслуг». Желающие проголосовать очно смогут сделать это 30 мая. Всего на Камчатке будут организованы 73 очных участка.

Сформированная по результатам предварительного голосования и основного этапа выборов, который пройдет 19 сентября, команда вместе с губернатором будет реализовывать Народную программу развития Камчатского края. Программа была разработана в прошлом году. Тогда жители полуострова выдвинули свыше 48 тысяч предложений, реализация которых позволит улучшить жизнь на полуострове.