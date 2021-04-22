Дом на улице Кутузова в Петропавловске строят по графику

В Петропавловске-Камчатском продолжается строительство многоквартирного дома на улице Кутузова.

Работы идут по графику. Подрядчик должен сдать дом в декабре — в следующем году сюда смогут переехать 45 семей, сообщил министр строительства и жилищной политики региона Андрей Дегодьев.

«Мы завершаем железобетонные работы. Происходит заливка так называемой коробки: несущие стены, перекрытия. До начала мая мы планируем полностью завершить изготовление основных железобетонных конструкций до девятого этажа с технической кровлей и перейти к внутренней отделке», — сказал министр.

Как и в двух соседних домах, в этой новостройке получат жильё представители льготных категорий. В том числе это многодетные семьи, родители, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны боевых действий и так далее. В новых домах достаточно просторно, они оборудованы лифтами и пандусами.

«Нам живётся просто отлично. Можно сказать, зелёная зона. Надеемся, что медведи летом здесь гулять не будут», — поделился житель новостройки на улице Кутузова, ветеран боевых действий Дмитрий Солошенко.

Новый дом на Кутузова — не единственный, который планируется сдать в крае в этом году. Так, подрядчики должны завершить работы на улице Ломоносова в краевом центре и в городе Елизово. Эти две новостройки возводятся для покупки квартир по программе «Дальневосточная ипотека». Также до конца года запланирован ввод домов в Ключах и селе Мильково. Туда переедут люди из аварийного жилья.

Кроме этого, до конца апреля в крае должны определить перечень участков для обустройства коммуникаций. Когда появятся электрические сети, сети водоснабжения и водоотведения, можно будет начать комплексную застройку. Большие планы в регионе и по развитию жилищного строительства.

«Именно это направление максимально быстро может быть реализовано, а в текущих условиях мы можем уменьшить стоимость индивидуального жилья — довести её примерно до сопоставимой со стоимостью квартиры. Юрий Трутнев дал поручение, чтобы мы, регионы, предоставили свои предложения по объёму необходимого числа домокомплектов, а он в свою очередь поручит федеральному оператору закупить весь объём одним лотом и доставить в регионы, в том числе с использованием транспортного коридора Северного морского пути», — отмечал ранее глава региона Владимир Солодов.

По его словам, это даст существенное удешевление домокомплектов и небольшую стоимость доставки. Губернатор также сообщил, что для выполнения поручения полпреда в регионе будет запущена программа по учёту потребности в индивидуальном жилье.