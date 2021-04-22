«Земский учитель»: более 170 человек хотят работать в школах Камчатки

Министерство образования Камчатского края завершило прием заявлений и документов от желающих принять участие в конкурсе на замещение вакантных должностей педагогов в общеобразовательных организациях Камчатского края.

На федеральном портале «Земский учитель» зарегистрировался 171 претендент из 46 регионов России, в том числе 10 — с Камчатского края. КГАУ «Отраслевой функциональный центр системы образования», являющийся региональным оператором Камчатки, обработал 56 пакетов документов претендентов для участия в следующих этапах конкурсных процедур.

«В 2021 году на Камчатке открыто 8 вакансий для педагогических работников. Так, учителей математики ждут в Николаевской средней школе Елизовского района, Каменской средней школе Пенжинского района, Вывенкской средней школе Олюторского района и в школе № 1 Вилючинска. Открыта вакансия учителя русского языка и литературы в школе № 2 Вилючинска. В Таловской средней школе Пенжинского района ждут учителя биологии, в Оссорской средней школе Карагинского района — английского языка, учитель трудового обучения требуется в Манильскую среднюю школу Пенжинского района», — рассказала директор центра, региональный оператор проекта «Земский учитель» Алла Баскакова.

До 30 апреля комиссия осуществит оценку документов, представленных на участие в отборе в соответствии с обозначенными критериями, и сформирует предварительный список претендентов, добавила Алла Баскакова. Проект «Земский учитель» позволяет педагогам найти вакансии в сельских населенных пунктах, поселках или городах с населением до 50 тысяч человек.

«В программе «Земский учитель» могут участвовать педагоги в возрасте до 55 лет включительно, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Каждому учителю — победителю конкурсного отбора «Земский учитель», приступившему к своим должностным обязанностям в Камчатском крае, перечисляется единовременная выплата в размере 2 млн рублей», — добавила региональный оператор проекта «Земский учитель».

В 2020 году в реализации федерального проекта «Земский учитель» в Камчатском крае приняли участие четыре муниципальных района, в школы трудоустроены 10 педагогов. Всего подали заявления 332 педагога из 65 регионов Российской Федерации, в том числе 25 педагогов из образовательных учреждений Камчатского края.

Напомним, программа «Земский учитель» инициирована Президентом РФ и реализуется с 2020 года во всех регионах России. Информация о вакансиях размещена на федеральном портале «Земский учитель».