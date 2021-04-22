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На Камчатке может увеличиться количество бюджетных мест в ВУЗах

На Камчатке может увеличиться количество бюджетных мест в ВУЗах

На ежегодном послании Президента Федеральному Собранию Владимир Путин заявил о необходимости увеличения бюджетных мест в ВУЗах, особенно региональных.

«В предстоящие два года откроем в вузах ещё 42 тысячи бюджетных мест. Особенно в регионах, где нужны выпускники. Не менее ста вузов будут получать гранты на создание мест. Уверен, что молодое поколение россиян в полной мере заявит о себе в новых значимых исследовательских проектах», – заявил Президент.

Данную инициативу на Камчатке активно поддержали представители науки.

«Увеличение количества бюджетных мест – замечательная инициатива. Сейчас некоторые талантливые ребята уезжают с Камчатки в другие регионы, именно ради поступления на бюджет. Я считаю, что эта мера поможет оставить будущих студентов на полуострове», - заметил аспирант физико-математического факультета КамГУ им. Витуса Беринга Юрий Грушко.

В настоящий момент самыми крупными ВУЗами Камчатки является КамГУ им. Витуса Беринга и Камчатский Государственный Технический Университет. Данные вузы обучают по специальностям, востребованным в Камчатском крае.

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