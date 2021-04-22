57 информационных точек с волонтерами организуют на время голосования за объекты благоустройства

На Камчатке завершается работа по организации работы волонтерского штаба на период рейтингового голосования за объекты благоустройства на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru.

«С 26 апреля по 30 мая этого года жители смогут отдать свой голос за объекты, планирующиеся к благоустройству в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». В этом им помогут 176 добровольцев, которые были зарегистрированы в штабе посредством подачи заявок на платформе dobro.ру, – рассказала Виктория Подлесная, заместитель министра - начальник управления по делам молодежи министерства развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края. – Сейчас ребята получают рекомендации по работе, атрибутику, брендируются информационные точки. Всего на территории Камчатского края будет организовано 57 информационных пространств в местах массового скопления людей. На каждой точке будут находиться два волонтера, которые смогут проинформировать граждан о голосовании и его результатах, помочь гражданам упрощенным способом проголосовать за проекты благоустройства, планируемые к реализации в 2022 году, на планшете или мобильном телефоне».

Стать волонтёрами корпуса приняли решение ученики старших классов общеобразовательных организаций, студенты, участники молодежных общественных и добровольческих организаций региона, волонтеры серебряного возраста, волонтеры-экологи и просто неравнодушные граждане.