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В каждом нацпроекте, реализуемом на Камчатке, появится раздел о поддержке молодёжи

В каждом нацпроекте, реализуемом на Камчатке, появится раздел о поддержке молодёжи

С такой инициативой выступил Президент страны Владимир Путин в ходе 17-го Послания Федеральному собранию.

Президент России во время своего обращения к Федеральному собранию рекомендовал предусмотреть отдельные разделы в национальных проектах, направленные на поддержку молодежи.

«Предлагаю в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей. Сделаем всё, чтобы для молодого поколения России были открыты все возможности», – отметил Владимир Путин.

В настоящее время в Камчатском крае реализуется большое количество мероприятий для молодежи региона. Мероприятия нацелены на поддержку проектной деятельности молодежи, на патриотическое воспитание, развитие системы добровольчества, трудоустройство и занятость молодежи и многое другое.

Об этом сообщили в министерстве развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края.

«Исходя из количества мероприятий, в которых принимает участие молодёжь Камчатского края, можно сделать вывод о серьёзной поддержке молодежи как на уровне страны, так и региона. Это говорит о заинтересованности правительства края в развитии, потому что молодежь – это главный потенциал и двигатель прогресса. Камчатский край – регион с богатыми и прочными традициями работы с молодыми людьми. Такая работа будет обязательно продолжена», — отметила заместитель министра - начальник управления по делам молодежи Виктория Подлесная.

По словам спикера, работа края в сфере молодёжной политики ведётся на постоянной основе и будет усилена.

«Во вчерашнем обращении к Федеральному собранию Владимир Путин обозначил ряд важных инициатив, которые напрямую касаются молодёжи нашей страны. В их числе - поддержка молодых людей в рамках реализации национальных проектов. Президент отметил, что гордится молодёжью страны. Мы тоже испытываем гордость за нашу молодёжь и считаем, что данная форма поддержки поможет молодым людям более эффективно реализовать свой потенциал и вносить существенный вклад в развитие Камчатского края. В ближайшее время правительством региона будет разработан ряд мер по поддержке талантливой и активной молодёжи в части реализации национальных проектов. В каждом из них появится специальный раздел, касающийся развития молодёжного движения», — добавила Виктория Подлесная.

Напомним, 21 апреля Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному собранию, в ходе которого прозвучал ряд важных инициатив. Церемония оглашения прошла в Москве, в центральном выставочном зале «Манеж». На церемонии присутствовали сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

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