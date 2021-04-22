К 2024 году на Камчатке более 100 госуслуг будет предоставляться в электронном виде

На сегодня на региональном портале «Госуслуги41» представлены 84 услуги.

За три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться в электронном виде. Об этом глава государства сообщил в Послании к Федеральному собранию 21 апреля 2021 года.

«Все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребёнка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации. Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе» – сказал, обращаясь к Федеральному собранию, Владимир Путин.

На Камчатке предоставление госуслуг в электронной форме является одним из приоритетных направлений в развитии региона. В 2020 году общее количество обращений граждан на портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края составило 140113. Для сравнения, в 2019 году на портале были зарегистрированы всего 45423 обращения.

Ежегодно министерство экономического развития Российской Федерации подводит итоги мониторинга качества предоставления государственных услуг в электронной форме и формирует рейтинг субъектов РФ.

«В 2020 году в результате нашей успешной работы мы передвинулись на пять мест вверх и занимаем девятую позицию среди 85 субъектов РФ. Президент Российской Федерации обозначил ещё более амбициозные цели по изменению и переориентации услуг, предоставляемых государством, муниципалитетами, по переводу их в электронный вид. Мы понимаем ту ответственность, которую накладывает на нас заявление Президента. Уверен, что все поставленные задачи на Камчатке будут выполнены», – отметил заместитель министра цифрового развития Камчатского края Пётр Королев.

Напомним, Послание президента РФ Федеральному собранию – это ежегодное обращение главы государства к парламенту, посвященное положению в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики государства. Это полномочие президента РФ закреплено в ст. 84 Конституции РФ. В Послании Президентом подводятся итоги развития страны, выявляются и обозначаются главные общенациональные проблемы, определяются стратегические цели и ставятся задачи, определяются пути их решения, в т. ч. законодательные. Послание является важнейшей формой взаимодействия Президента и Федерального собрания РФ, так как в нем ставятся задачи, требующие объединенных усилий органов государственной власти.