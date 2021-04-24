Заместитель Председателя ГД Ирина ЯРОВАЯ примет участие в предварительном голосовании «Единой России» в своём родном регионе - Камчатском крае

Решение о регистрации Ирины Яровой в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по одномандатному и федеральному округу принято Камчатским региональным организационным комитетом по проведению предварительного голосования.

Ирина Яровая эффективно представляет интересы Камчатки в российском парламенте. Впервые наш регион имеет своего представителя в статусе заместителя Председателя Государственной Думы. В числе важных побед Ирины Яровой в пользу региона – увеличение бюджета Камчатского края. Депутат добилась пересмотра подходов к субсидированию региона, благодаря чему Камчатка ежегодно дополнительно получает уже свыше 40 млрд. рублей, которые направляются на строительство социальных объектов и другие проекты развития. Также благодаря Ирине Яровой была принята программа субсидированных перелетов для дальневосточников - депутат обратилась по этому поводу к Владимиру Путину, и он её поддержал.

В 2020 году Ирина Яровая оказала неоценимую помощь Камчатке, которая оказалась переломной в борьбе с пандемией. Она договорилась о приезде из Москвы бригад врачей на подмогу Камчатским медикам, обеспечила приоритетные поставки жизненно важных лекарств от коронавируса, а также вакцины. На этой неделе в результате договоренности депутата с Правительством страны Камчатка получила 10 тысяч доз для целевой вакцинации рыбаков, которые будут работать на лососевой путине. Еще одно важное направление в работе депутата - повышение эффективности борьбы с детской онкологией. Этой темой Ирина Яровая занялась два года назад по просьбе камчатских родителей. В результате был проведен федеральный аудит оказания помощи онкологически больным детям в детской краевой больнице, выработаны четки правила маршрутизации при подозрении на такой диагноз, закуплено оборудование на 20 млн. рублей. Депутатом разработан законопроект, который существенно улучшит эффективность борьбы с детской онкологией в России. Кроме того, Ирина Яровая в ручном режиме курирует лечение камчатских детей с этой тяжелой болезнью в ведущих федеральных клиниках.

Ирина Яровая - автор законов, направленных на развитие Камчатки и Дальнего Востока: запрет дрифтерного лова, закон об уведомительном порядке пересечения госграницы рыболовецкими судами, закон об обязательной регистрации рыбодобывающих предприятий в регионе промысла, закон о круизном судоходстве, о развитии туризма на муниципальном уровне, по просьбе камчатских воспитателей – решение об установлении профессионального праздника 27 сентября.



Ирина Яровая - заслуженный юрист Российской Федерации. Вице-спикер ГД разработала и внесла на рассмотрение Государственной Думы 239 законопроектов, 167 законов подписаны Президентом и вступили в силу. Зампред ГД - член Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. В российском парламенте она также курирует вопросы защиты семей и Десятилетия детства.

Ириной Яровой разработаны законы о бесплатном школьном питании, безопасном детском отдыхе, защите ветеранов, национальной безопасности, защите и гарантиях прав граждан, воспитании и образовании, защите исторической памяти.

Всего Ириной Яровой рассмотрено свыше 20 000 обращений. Все обращения, касающиеся здоровья, а особенно, здоровья маленьких камчатцев, рассматриваются в ручном режиме, и незамедлительно оказывается практическая помощь.