Учителя Камчатки посоревнуются за премии 200 и 100 тысяч рублей

22 апреля объявлен старт конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в крае в 2021 году, сообщили в министерстве образования Камчатского края.

Ежегодно премию в размере по 200 тысяч рублей из федерального бюджета на Камчатке получают 2 педагога, а 5 лауреатов – по 100 тысяч рублей каждый за счет средств краевого бюджета.

«Премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности присуждаются ежегодно ко Дню учителя по результатам конкурса, проводимого среди учителей образовательных организаций. В 2020 году победителями в конкурсе в Камчатском крае стали учитель английского языка петропавловской школы №40 Алёна Крюкова и учитель русского языка и литературы петропавловской школы №42 Екатерина Жиманова», –рассказали в министерстве образования Камчатского края.

В этом году издательство Камчатского института развития образования открыло новую серию «Лучшее от лучших», в которой публикуются методические разработки педагогов, победивших в конкурсе на присуждение премий. Издания новой серии размещены на официальном сайте Института по ссылке.