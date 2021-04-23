Преподаватели СПО Камчатки получат доплаты за кураторство групп

21 апреля Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному собранию. В своём выступлении глава государства коснулся вопроса развития среднего профессионального образования и предложил поддержать кураторов учебных групп техникумов и колледжей (классных руководителей в системе СПО), включив их в категорию получателей доплат за классное руководство.

«С прошлого года классные руководители получают ежемесячную прибавку к заработной плате. Это нужное и справедливое решение. Однако мне пишут педагоги среднего профессионального образования, что о них забыли. Нужно восстановить эту несправедливость и установить такую же доплату – пять тысяч рублей – для кураторов учебных групп техникумов и колледжей», – заявил Владимир Путин.

На сегодняшний день в соответствии с поручением Президента дополнительные выплаты за классное руководство получают свыше 810 тысяч школьных учителей по всей стране.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак отметила, что в Камчатском крае данная выплата осуществляется с учётом северного районного коэффициента.

«Суммируя начисленные ранее доплаты, классный руководитель в камчатской школе на сегодня получает порядка 15 тысяч рублей за свою работу в этой должности. Когда началась реализация этого проекта, встал вопрос о доплатах классным руководителям, работающим в учреждениях среднего профессионального образования. Ведь в колледжах и техникумах обучаются такие же ребята в возрасте 15-17 лет и там не менее важна организация воспитательной составляющей работы, чем в школах. Эти предложения были услышаны Президентом РФ и нашли своё отражение в ежегодном Послании главы государства. Приятно отметить, что Владимиром Путиным даны конкретные поручения: обеспечить такую же выплату, как и классным руководителям в школе, преподавателям учреждений СПО за кураторство групп. В Камчатском крае - 10 государственных учреждений профобразования. Из них восемь находятся в ведении министерства образования. Ещё одно — это Камчатский колледж искусств, относящийся к краевому министерству культуры, и один медицинский колледж. В этих учреждениях порядка 250 групп, а это значит, что в них работает 250 воспитателей. Ожидается, что после того, как на федеральном уровне будут приняты все нормативные документы, все эти преподаватели учреждений профобразования нашего региона будут получать такую же доплату за воспитательную работу, как и школьные классные руководители», — отметила Виктория Сивак.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, комментируя инициативу главы государства, отметил, что сегодня около 60 процентов девятиклассников выбирают именно среднее профобразование.

«Это действительно качественное образование, поддерживаемое созданием максимально современных учебных мест и мест для практических занятий, приближенных к реалиям передового производственного цикла. Именно поэтому необходимость заниматься воспитательной работой в учреждениях СПО крайне важна. На плечи классных руководителей в системе СПО ложатся схожие задачи по воспитанию, руководству группой», — сказал Сергей Кравцов.

По его словам, министерство просвещения РФ активно работает над тем, чтобы ежемесячные выплаты за классное руководство были доведены до кураторов 104 365 учебных групп страны.

«На выплату кураторам с учётом коэффициентов за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях планируется выделять не менее 9,5 миллиарда рублей в год», – информировал министр просвещения Сергей Кравцов.