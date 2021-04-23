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Строительство новой Елизовской райбольницы начнут летом со сноса старого недостроя

Строительство новой Елизовской райбольницы начнут летом со сноса старого недостроя

Министр строительства и жилищной политики региона и глава Елизовского муниципального района провели рабочую встречу на территории районной больницы.

«Сегодня проинспектировали недостроенный палатный корпус и обсудили дальнейшую работу. Нами совместно с министерством здравоохранения края проведена вся необходимая работа по подготовке и подаче бюджетной заявки в Минздрав России для включения в федеральную инвестиционную программу строительства Елизовской районной больницы. Мы предполагаем реализовать проект в три этапа. Первым из них будет демонтаж заброшенного здания и передача освобожденной земли в краевую собственность, – рассказал министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев. – Разработку и проведение экспертизы проекта строительства всего больничного комплекса предполагается завершить до конца 2021 года».

Администрацией муниципального образования разработан проект демонтажа недостроя и заключен контракт с подрядчиком на проведение работ.

«После майских праздников рабочие уже выйдут на объект. Снос данного здания будет производиться в течение четырех месяцев. Бетонные плиты, которые мы получим, будут повторно использованы, остальной строительный мусор будет утилизирован в соответствии со всеми нормами и правилами», – отметил глава Елизовского района Сергей Тюлькин.

Напомним, в марте во время рабочей поездки в Москву Владимир Солодов обсудил с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в том числе строительство Елизовской районной больницы. Реализация мероприятий по строительству учреждения будет выполнена поэтапно с возведением лечебных корпусов и последующим переводом действующих медицинских служб и подразделений в новые лечебные корпуса.

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