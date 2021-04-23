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200 бюджетных мест для будущих медсестер и фельдшеров заявил Камчатский медколледж на следующие учебные годы

200 бюджетных мест для будущих медсестер и фельдшеров заявил Камчатский медколледж на следующие учебные годы

175 человек смогут за счёт бюджета обучиться сестринскому делу и 25 – лечебному делу.

Накануне прошло первое заседание комиссии по проведению конкурса на распределение контрольных цифр приема по профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств краевого бюджета в 2022/2023 учебном году. Камчатский медицинский колледж заявил 200 бюджетных мест по специальностям: «сестринское дело» с присвоением квалификации «медицинская сестра/медицинский брат» и «лечебное дело» с присвоением квалификации «фельдшер».

«Медицинские сёстры и фельдшеры востребованы на Камчатке. Несмотря на неплохую обеспеченность медработниками среднего звена, в крае остаются вакантными около 300 мест. Поэтому все выпускники Камчатского медицинского колледжа могут быть трудоустроены в лечебные учреждения полуострова, в том числе и в новую краевую больницу, которая к моменту окончания ребятами учёбы в колледже начнёт свою работу», – рассказала заместитель министра здравоохранения Камчатского края Елена Кучеренко.

В региональном министерстве здравоохранения напоминают, что продолжается приём заявлений на целевое обучение в ведущих медицинских вузах страны. Для Камчатского края заявлены 50 мест по целевому набору по специальностям «лечебное дело», «педиатрия» и «стоматология». На сегодня в министерство поданы 49 заявлений от выпускников школ. В случае если школьник поступает в медицинский вуз по целевому направлению, после окончания учёбы он обязан будет вернуться на Камчатку и отработать три года в том лечебном учреждении, от которого направлялся в вуз.

Более подробную информацию о правилах приёма заявлений на целевое обучение можно найти во вкладке министерства здравоохранения на сайте правительства Камчатского края.

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