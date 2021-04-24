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Камчатцы могут подать заявку на участие в шествии «Бессмертный полк онлайн»

Камчатцы могут подать заявку на участие в шествии «Бессмертный полк онлайн»

Стартовала регистрация на участие в шествии «Бессмертий полк онлайн». В 2020 году онлайн-трансляция «Бессмертный полк онлайн» собрала более 25 миллионов просмотров. Более трёх миллионов заявок на участие в акции поступили из разных стран мира. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях.

Подача заявок на участие в этом году уже началась и продлится до 7 мая. Те, кто уже разместил данные своих героев в прошлом году и не собирается вносить какие-то исправления, могут повторить свою уже одобренную заявку в шествии.

Авторы одобренных заявок до 7 мая получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близким. Все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их родных.

Онлайн-парад состоится 9 мая в 15 часов по местному времени. Заявку можно подать в личном кабинете на сайте https://2021.polkrf.ru/

Также на Камчатке работает приёмная проекта «Судьба солдата». Желающие узнать судьбу родственника-фронтовика могут обратиться к волонтёрам проекта. Приёмная расположена в КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова». Для получения информации необходимо предоставить все имеющиеся у вас сведения о родственнике. При необходимости, добровольцы помогут собрать данные для участия в шествии «Бессмертный полк».

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