Камчатцы могут поучаствовать в общероссийских хакатонах

Камчатцы могут попробовать свои силы в создании программного обеспечения на базе искусственного интеллекта вместе с участниками из различных регионов страны. До 2024 года в России планируется провести большое количество хакатонов. Ожидается, что участие в общероссийских хакатонах примут более 20 тысяч человек. Первый состоится уже в этом году в Нижнем Новгороде.

«До 2024 года хакатоны пройдут во многих субъектах Российской Федерации, также федеральным проектом «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего более 100 мероприятий. Финансирование на их проведение составит около 850 млн руб., будут привлекаться также внебюджетные источники. Ожидается, что общее количество участников соревнований будет более 20 тысяч человек», – отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Хакатон по искусственному интеллекту представляет собой конкурс, на котором программисты решают поставленную организатором бизнес-проблему. В решении задачи они должны задействовать искусственный интеллект. Разрешается использовать государственный набор данных. Победа и награды достаются участниками команды, разработавшей наиболее удачный вариант решения проблемы.

Для Камчатки хакатоны не редкость. Они проводятся для школьников на базе кванториума. Опытные специалисты могут поучаствовать в онлайн-хакатонах для российских компаний. В 2020 году такой конкурс запустил «Ростелеком».