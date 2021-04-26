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Участницы Союза женщин Камчатки поблагодарили Ирину ЯРОВУЮ за поддержку семьи и детства

Участницы Союза женщин Камчатки поблагодарили Ирину ЯРОВУЮ за поддержку семьи и детства

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая побывала в гостях у Союза женщин Камчатки. Они пригласили депутата, в том числе, чтобы поблагодарить за постоянную помощь Камчатке, а также большую работу по поддержке семьи и детства.

Также обсудили разработанные Ириной Яровой законопроекты о лечении детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, о целевом наборе студентов на бесплатное обучение, и уже вступивший в силу закон об информировании граждан о положенных им льготах.

Поблагодарить от души за спасение жизни пришла наша землячка Екатерина Самсонова. После страшной аварии в Турции в 2011 году девушка с тяжелейшими травмами оказалась в состоянии комы. Ирина Яровая по обращению родителей Кати в кратчайшие сроки организовала эвакуацию девушки в Россию – в Турцию был направлен самолёт МЧС, а затем Екатерина был госпитализирована в лечебно-реабилитационный центр Росздрава.

Пенсионерка Зинаида Размазина поблагодарила за помощь в организации её лечения в Центре имени академика Федорова, когда срочно нужно было спасать зрение. «Я очень благодарна Ирине Анатольевне за её заботу о жителях Камчатки. Она очень много делает для Камчатского края. Помогает и детям, и взрослым, и пенсионерам. Лично мне помогла с квотой на операцию в клинике Академика Федорова», - сказала Зинаида Размазина.

Жительница Камчатки Юлия Степанова поблагодарила за помощь в решении вопроса с её полной тезкой из Москвы. Судебные приставы требовали с Юлии долги москвички, с которой у неё полностью совпадают фамилия, имя и отчество, а также дата рождения. Степанова неоднократно самостоятельно обращалась к судебным приставам, но безрезультатно. Ирина Яровая решила вопрос директором ФССП России – в базы данных была оперативно внесена корректировка.

«Хочу выразить вам благодарность за случай двойника. У меня есть двойник в Москве с такими же фамилией, именем, отчеством и датой рождения. Система оцифровки документов и он-лайн баз данных давала сбой. И все её финансовые нагрузки в кредитных организациях ложились на меня. Спасибо вам огромное. Действительно очень быстро решился вопрос», - сказала Степанова.

Председатель Союза женщин Камчатки Лилия Питерская от лица всех камчатцев поблагодарила Ирину Яровую за помощь детям с диагнозом онкология. «Главное, что вы дарите – это надежду на жизнь. Я из семьи медиков, и с детства очень хорошо знаю, какая это тяжелая болезнь, и сколько горя она приносит. Ваша помощь неоценима, то, что выделаете – очень важно!», - сказала Питерская.

Напомним, два года назад по обращению камчатских родителей Ирина Яровая занялась вопросами улучшения оказания помощи онкобольным детям. Она организовала федеральный аудит работы детской краевой больницы в этом направлении. По её поручению была создана четкая схема маршрутизации – при подозрении на онкологию детям обязательно проводится консультация с лучшими федеральными специалистами, а при подтверждении диагноза ребенок направляется в ведущие онкоцентры. Кроме того, депутат разработала законопроект, который существенно улучшит оказание помощи онкобольным детям в России. В нем устанавливается порядок использования препаратов офф-лейбл, которые по инструкции не предназначены для лечения детей, но доказали свою клиническую эффективность. Кроме того, пациенты после достижения 18 лет смогут продолжить лечение в детских онкологических центрах. Также по инициативе Ирины Яровой в нацпроекте «Здравоохранение» появится раздел «Детская онкология», а в России создадут 10 межрегиональных центров для помощи детям из регионов.

Ирина Яровая поделилась с участницами встречи совместными с губернатором Владимиром Солодовым планами в пилотном режиме реализовать на Камчатке её законопроект о целевом обучении. Он создаёт условия для равного всеобщего доступа выпускников школ на конкурсной основе к бесплатному целевому образованию.

«Мы в регионе договорились, что сделаем такой открытый целевой набор. То есть, впервые наши камчатские ребята получат направления на бесплатное обучение в выбранные ими вузы на основании своих заслуг. А в дальнейшем, если удастся реализовать законодательную инициативу, в России снова появится механизм, который даст возможность выпускникам по конкурсу претендовать на бесплатное обучение, исходя из того, в каком регионе они хотят жить и работать после получения диплома, и где их будет гарантированно ждать работа», - сказала Ирина Яровая.

Также депутат проинформировала, что скоро на сайте Госуслуг заработает сервис адресного информирования граждан о положенных им льготах. Это стало возможным благодаря закону, который разработала Ирина Яровая. Он уже принят и вступил в силу.

«Когда я начала анализировать, сколько у нас в стране разных налоговых и социальных льгот для людей, выяснилось что их 3,5 тысячи. Кто об этом знает? Поэтому мной был разработан закон о проактивном формате информирования граждан о положенных им льготах через единую систему предоставления госуслуг. Убедила министерство – раз вы являетесь обладателями всей информации по человеку, сформируйте тогда ему индивидуально информацию обо всем пакете положенных льгот. Чтобы человек знал и мог воспользоваться. Закон принят. Сейчас идет подготовка сервиса на сайте Госуслуг», - сказала Ирина Яровая.

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